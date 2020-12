Diego Armando Maradona, il dramma di Diego jr: "A 15mila km di distanza, non so se lo accetterò mai"

Francesco Fredella 02 dicembre 2020 a

E’ difficile metabolizzare il colpo. Diego Armando Maradona manca a tutti. E Diego jr - nato nel 1986 dalla relazione clandestina con Cristina Sinagra - rompe il silenzio. “È stato il peggiore momento. La morte di un padre, non poter stare con lui, non poterlo salutare o stare con la famiglia… Non è stato facile a 15.000 chilometri”, racconta al magazine spagnolo Marca. È qualcosa che non so se accetterò mai. Perderlo così giovane… La vita è così”, continua. A Maradona jr, che ha un passato da calciatore, sono arrivate centinaia di messaggi di affetto. Il segno tangibile che suo padre resterà l’eterno Dio del calcio. Immortale. Intanto si indaga sulle cause della morte del Pibe de Oro, scomparso per un arresto cardiaco. Ci sarebbero ancora molte cose da chiarire.

