Grande Fratello Vip, "samaritana". Ed Elisabetta Gregoraci esplode: "Basta, solo st***, sei gelosa". Altra inquietante crisi isterica

Elisabetta Gregoraci contro tutti. Si fa sempre più complicato il rapporto tra l'ex di Flavio Briatore e le altre coinquiline all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Soprattutto dopo la puntata di lunedì scorso, che ha visto la Gregoraci scontrarsi ancora una volta con Giulia Salemi per vicende del passato legate all'ex marito della showgirl calabrese. Dopo la diretta con Alfonso Signorini, Elisabetta ha accusato Rosalinda Cannavò di non averle dedicato attenzioni, come invece aveva fatto lei quando l'attrice era stata male. "Mi hai ignorata, te ne sei andata tutto il giorno. Tu avresti dovuto chiedermi come stavo e come sono andate realmente le cose. Te eri con Giulia e col gruppetto di là e questa è la verità!”. "Mi sembra fantascienza", questa la replica di Rosalinda.

In seguito è intervenuta nella discussione Dayane Mello, che si è scagliata contro la Gregoraci per difendere l’amica: "Smetti di fare la santa samaritana, quella che ha ragione in tutto. Non hai ragione in tutto! Non sei perfetta!“. Secca la replica della showgirl, che aveva chiesto alla modella di non intromettersi: "Dici sempre un sacco di str***ate, non riesci mai a dire le cose vere. Smettila Dayane! Sei solo gelosa!". Solo qualche ora più tardi, la Cannavò e la Gregoraci hanno deciso di chiarire con un abbraccio a siglare la tregua.

