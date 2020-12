Fabrizio Corona, la 50enne Lia e... Le nozze col triangolo piccante: chi vive a casa dell'ex re dei Paparazzi. Solo un caso?

03 dicembre 2020 a

"Non mi sposo". Fabrizio Corona smentisce le nozze con Lia Del Grosso, la professionista di 47 anni che secondo il gossip sarebbe la sua promessa sposa. Ma la diretta interessata contro-smentisce Corona. Insomma, il giallo s'infittisce. Sul settimanale Oggi parlano entrambi, dando due versioni differenti. E il sospetto che sia un modo per farsi pubblicità è legittimo. "Non è vero niente - chiarisce Fabrizio -, è solo una voce messa in giro dalla mia ex moglie Nina Moric: è ancora innamorata di me e, non potendo avermi, cerca di farmi del male". "Non capisco perché tanto clamore - ribatte a distanza Lia -: dopo 5 anni d'amore è un'evoluzione naturale sposarsi. Succede così anche alle altre coppie. E comunque davanti all'evidenza delle pubblicazioni credo non ci sia niente da aggiungere".





Già, le pubblicazioni sul sito del Comune di Milano. Corona ha un'opinione: "Entriamo in una vicenda strana di una persona molto malata. Per le pubblicazioni ora bisogna mandare i documenti via Pec e lei ha mandato anche i miei. È una mia amica, la conosco da 20 anni, ma non mi sposo". Piccolo dettaglio: nella sua nuova casa Corona vivrebbe anche con Mariana Rodriguez, splendida modella venezuelana ex GF Vip. "Quando arrivo a casa - fa spallucce Lia -, lei (Mariana Rodriguez, ndr) non c'è. Bisogna vedere che rapporti ci sono tra loro. Potrebbero essere rapporti di lavoro... Penso che se affronta il passo del matrimonio, lo affronta seriamente. Il tempo dirà se ho ragione. Sono una donna di 47 anni razionale e con una certa levatura morale e professionale, se ho deciso di sposarlo significa che c'è qualcosa di fondato".

