Striscia la notizia. Flavio Briatore "nero di rabbia" con la Gregoraci. Voce-bomba: "Vuole rivedere i loro generosi accordi"

Sarebbe "nero di rabbia", Flavio Briatore, per quanto visto e letto su Elisabetta Gregoraci all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Il sito di Striscia la notizia infierisce sulla ex coppia, sottolineando com il manager sarebbe "furioso" non avrebbe gradito (eufemismo) "il fatto di essere tirato continuamente in ballo all'interno del programma" di Canale 5. Ad aumentare le polemiche le voci sui messaggi privati tra Flavio e Giulia Salemi, anche lei entrata nella casa, un gossip che ha fatto innervosire la Gregoraci. Briatore, suggerisce Striscia citando il settimanale Nuovo, "sarebbe pronto a rivedere gli accorsi firmati in sede di divorzio". Accordi, si sottolinea, "molto generosi nei confronti dell'ex moglie".

