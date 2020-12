Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ammutolisce: "L'hai mai fatto lì?". Proprio quello: secondi di imbarazzo e gelo in studio

04 dicembre 2020 a

Attimi di sconcerto per Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, su Rai1. "Colpa" di Riccardo Fogli, ospite in studio, che raccontando la propria vita a un certo punto coglie di sorpresa la conduttrice e le domanda a bruciapelo: "L'hai mai fatto su un tavolo da ping pong? Io ho mangiato, scritto, dormito sul tavolo da ping-pong". Segue qualche secondo di imbarazzatissimo silenzio, poi l'intervista fortunatamente (per la Bortone e per i telespettatori) procede altrove.

"Dopo i Pooh c'era il deserto - ha spiegato a proposito della sua carriera solista, iniziata all'alba degli anni 70 -. All'inizio è stato molto difficile. E comunque Patty Pravo non si è mai sognata di venire in sala d’incisione", puntualizza per chi l'aveva etichettata ingenerosamente come la "Yoko Ono italiana" causa della scissione dei Pooh come l'artista giapponese la fu per la rottura (definitiva) dei Beatles qualche mese prima. Poche settimane fa, il lutto per tutta la famiglia della band, la morte del batterista Stefano D'Orazio per Covid: "Aveva questa faccia, prendeva in giro se stesso. E’ stata una perdita dolorosa che non ci voleva, anche se i Pooh avevano già chiuso. Un dolore grandissimo".

