Grande Fratello Vip, "a lei piace". Dayane Mello, la confidenza intima nel giardino: roba pesante

04 dicembre 2020 a

"A lei piace". Dayane Mello divide la casa del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. E alla vigilia della puntata serale di venerdì, Francesco Oppini e Andrea Zelletta seduti in giardino a prendere il sole discutono in modo poco lusinghiero della modella brasiliana, già ai ferri corti con la ex amica Elisabetta Gregoraci. I due ragazzi non vanno per il sottile: "È un continuo lamentarsi su cose che non esistono, è sempre pronta a puntare il dito anche su cose non vere", accusa Zelletta. "Mi dispiace, dovrò parlarle", ascolta e commenta Giulia Salemi, una delle più vicine a Dayane in questi ultimi giorni. "È inutile - ribatte Oppini, che era legatissimo alla Mello nelle prime settimane dello show salvo allontanarsi per non suscitare gelosie alla fidanzata fuori dalla casa -, a lei piace fare la vittima. Cerco di evitarla ma comunque sia la senti che sparla male di qualcuno, non sopporto nemmeno più la sua voce".

