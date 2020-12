Grande Fratello Vip, Dayane Mello lascia a sorpresa: "Devo uscire, ho un grande dolore". Signorini di sasso

04 dicembre 2020 a

a

a

"Non me la sento". Dayane Mello rinuncia a continuare il Grande Fratello Vip e gela Alfonso Signorini spiazzando tutto il pubblico di Canale 5 che l'ha votata in massa dimostrandole grande affetto. "Da molti giorni sto trattenendo un grande dolore, sto combattendo tra lo stare qui e divertirmi o tornare a casa da mia figlia Sofia". "Sei sicura? Ci hai pensato bene? Ora lo chiederò agli altri inquilini e se vuoi puoi rispondermi lunedì. Altrimenti dovrai uscire stasera. Questa è la tua risposta definitiva?", le chiede ancora Signorini, sperando nel ripensamento della modella brasiliana, uno dei perni della "trama" di questa edizione. Dayane non lo fa nemmeno terminare: "Questa è la mia risposta definitiva". E tanti saluti.

"Non sta bene". Al GF Vip volano stracci: pugnalate alle spalle tra Dayane Mello e la Gregoraci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.