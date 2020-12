Matrimonio a prima vista, li riconoscete? Marco e Nicole, imprevedibile incrocio intimo: dove li avete già visti

05 dicembre 2020 a

E' nata una nuova coppia grazie a Matrimonio a prima vista, il programma di RealTime in cui due single decidono di sposarsi senza essersi mai visti prima. Questa volta, però, l'amore è scoppiato tra protagonisti di due edizioni diverse. Stiamo parlando di Marco Rompietti e Nicole Soria. I due si sono fidanzati e sono usciti allo scoperto. Tant'è che hanno annunciato l'inizio della loro conoscenza tramite l'account di RealTime su Twitter. La prima a parlare è stata la sposa della quinta edizione. Nicole ha spiegato ai fan che seppure il programma non abbia dato a entrambi un matrimonio duraturo, ha dato loro la possibilità di conoscersi. “Ci stiamo conoscendo e vediamo come andrà in futuro. Sarete i primi a sapere”, ha continuato. La vera news, comunque, sta nella didascalia del video: "Rivelazione shock dalle passate stagioni di #MatrimonioAPrimaVista! Nicole e Marco? E chi se lo sarebbe aspettato!? Non vediamo l'ora che ne inizi una nuova! A gennaio in esclusiva su #discoveryplus!". Visto che la nuova stagione del programma è prevista il prossimo autunno, le puntate in onda a gennaio su cosa saranno incentrate? Forse saranno dedicate a Marco e Nicole? L'ipotesi è che si tratti uno spinoff, con i due che accettano di farsi seguire dalle telecamere per far vedere al pubblico com'è nato il loro amore.

