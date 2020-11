Live-Non è la D'Urso, Loredana Lecciso e la gemella Raffaella? Clamoroso in tv: tra poche ore...

Francesco Fredella 01 novembre 2020 a

Loredana Lecciso e Raffaella Lecciso. Gemelle, ma anche amiche nella vita di tutti i giorni. Sono pronte ad affrontare cinque agguerritissime sfere di Live-Non è la d’Urso. Le gemelle Lecciso, in forma strepitosa, non balleranno (come lo scorso anno), ma daranno filo da torcere agli sferati. Il tutto su Canale 5 nella prima serata di oggi, domenica 1 nobvembre. A proposito: ancora non si sa chi sarà presente in studio. Mistero, per ora. Loredana e Raffaella, da vere gemelle, condividono le stesse passioni: danza e musica. Le ricordate a Domenica Live nei panni delle Kessler? La curva dello share salì in alto: un botto. E anche stasera accadrà di nuovo. La compagna di Al Bano Carrisi, Loredana, sta vivendo un momento bellissimo dal punto di vista sentimentale e professionale. Ma sorride anche grazie ai suoi figli: Brigitta, nata dal primo matrimonio, Jasmine e Bido. Che stanno dando tante soddisfazioni a mamma Loredana e papà Al Bano.

