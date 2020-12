Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci gela Pretelli: notte da soli nel Cucurio, il gesto che lo umilia

06 dicembre 2020 a

a

a

Prima notte insieme nel Cucurio per Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip e subito grande delusione per l'ex velino di Striscia la notizia. La 40enne showgirl calabrese ha già annunciato l'addio al reality di Canale 5 ma Alfonso Signorini le ha strappato un ultimo giorno insieme a Pretelli nell'ex tugurio della casa, "per fare chiarezza tra di voi". Eli e Pierpaolo scendono nel Cucurio, ridono e scherzano. A casa i telespettatori che seguono la diretta sono in trepidante attesa del colpo di scena: il bacio, la dichiarazione d'amore, qualsiasi altra romanticheria. Sperano che finalmente la Gregoraci molli gli ormeggi e si lasci andare alla passione. E invece, altra doccia gelata per loro ma soprattutto per Pretelli: dopo i convenevoli del caso, l'ex moglie di Flavio Briatore ha deciso di iniziare a preparare il letto, rigorosamente singolo, facendo intendere subito al povero Pierpaolo che non ci sarà trippa per gatti. Tanti saluti.

Gregoraci beccata, "ecco cosa fa mentre il suo Pretelli piange". Umiliazione senza precedenti al GF Vip | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.