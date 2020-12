Fabrizio Corona, "la sua ultima (famosissima) preda": "Cosa facciamo la sera a letto", confessione sconvolgente

Roberto Alessi 06 dicembre 2020 a

L'ultima "preda" di Fabrizio Corona pare essere Mariana Rodriguez, protagonista del primo «Grande fratello Vip». Mariana è anche quella che in estate è stata avvistata accanto a Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez, ex fidanzata di Corona (Mariana e Belen non sono parenti, pur avendo lo stesso cognome). «Da due notti dormo con Mariana, ma non s***o, ci abbracciamo», ha detto Corona in un'intervista al magazine Mow, Men On Wheels. Effettivamente, il giornalista autore del pezzo ha citato più volte Mariana, perché si trovava a casa di Corona durante l'intervista.

Per cena quella sera lei gli ha preparato «pollo, riso e amore». E durante l'intervista ha detto: «Tu sei innamorato solo di te stesso», rivolta a Corona. Deve essere una che lo conosce bene: l'ex paparazzo ha appena pubblicato un libro dal titolo che dice molto sul suo ego, Come ho inventato l'Italia (editore, La nave di Teseo). Ma Corona, già nel suo precedente libro, Non mi avete fatto niente (Mondadori Electa) aveva citato Mariana: «Sono stato a letto con lei» (il gentiluomo gode e tace, non lui). All'epoca lei smentì: «È solo amicizia». Ora l'amicizia deve aver fatto dei passi in avanti. Durerà? Non sembra, perché Corona è Corona.

