Domenica In, Christian De Sico "irriconoscibile". Come si presenta in studio da Mara Venier

06 dicembre 2020 a

a

a

In studio a Domenica In su Rai1 è tempo di "cinepanettoni". Si ricompone la coppia composta da Christian De Sica e Massimo Boldi, ed è subito "Natale al cinema". Mara Venier si scatena, tra frizzi, lazzi, amarcord e ricordi di gioventù.

"Finché c'è Mara Venier". Al Grande Fratello Vip l'indiscrezione (clamorosa): Rai-Mediaset, asse caldissimo

Ma gli occhi dei telespettatori sembrano essere tutti per De Sica. Il figlio del grande Vittorio, 69 anni, spiazza molti per il nuovo look esibito con orgoglio nel salottino più seguito della tv italiana. Maglietta blu, camicia di flanella rossa molto casual, barba lunghissima ben curata (vagamente hipster, si sarebbe detto qualche stagione fa). E, nota qualcuno con più di un pizzico di perfidia, un po' ingrassato. Giudicate voi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.