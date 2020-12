Chiara Ferragni, "Fedez m'inc***". Riprese compromettenti, la diretta "privata" si trasforma in disastro

09 dicembre 2020 a

a

a

Tra Chiara Ferragni e Fedez le stories su Instagram finiscono male. I due freschi "Ambrogini d'oro" sono la coppia più social d'Italia ma non tutte le ciambelle riescono col buco: il rapper milanese, al secolo Federico Leonardo Lucia, dona ai fan una nuova "istantanea" di vita quotidiana della moglie, influencer e imprenditrice, alle prese con il fitness e il tapis roulant. L'allenamento viene accompagnato dalla ironica didascalia "Fast and Ferryous", perché proprio come nel famoso film d'azione con il muscolare Vin Diesel, la Ferragni perde ben presto le staffe e diventa furiosa, oltre che veloce. "Federico m'inc***o", sbotta davanti alla videocamera dello smartphone del consorte, negando a Fedez il diritto di riprenderla. Per la cronaca, complimenti alla Ferragni, incinta del secondo figlio (che sarà una bimba), per trovare il tempo per l'allenamento nonostante i mille impegni professionali.

La legge vale per tutti tranne che per Fedez? Questa foto: un disastro. Selvaggia Lucarelli, soffiata pesante | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.