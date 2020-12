Uomini e donne, caos in studio. Gemma Galgani e il segreto intimo di Valentina: "Rapporti con due cavalieri"

10 dicembre 2020 a

Quella che andrà in onda oggi su canale 5 sarà una puntata abbastanza caotica di Uomini e Donne. A creare scompiglio sono le segnalazioni di Maurizio su Valentina. Dopo una forte discussione in studio tra Maurizio, Gemma e Valentina, quest'ultima confessa alla Galgani che il cavaliere non prova un reale interesse nei suoi confronti. A quel punto, il 50enne decide di reagire, rivelando alcuni segreti di Valentina, che avrebbe nascosto dettagli importanti sulle sue conoscenze del passato. Nella puntata di oggi esce fuori che la dama spingeva Costantino – un cavaliere che è stato in trasmissione per poco tempo – a raccontare solo una parte della verità. In particolare, l’uomo avrebbe dovuto affermare che era stato insieme a Valentina solo per guardare un film. Secondo Maurizio, invece, tra i due ci sarebbe stato molto di più.

E non è tutto. Perché poi spunta un'altra segnalazione: la dama avrebbe avuto dei rapporti anche con Nicola M., che è assente in studio da tempo a causa del Covid-19. Pare che i due siano d’accordo nell'aspettare il suo ritorno per poi lasciare insieme il programma. Pertanto, ora tutti credono che Valentina abbia iniziato a conoscere Maurizio solo per allungare i tempi.

