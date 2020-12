Valentina Nappi, "vi mando fuori di testa": si mostra così. Prego? Una foto che lascia senza parole

13 dicembre 2020 a

"Let me take you from the head". Ovvero, permettimi di farvi andare fuori di testa. Questo quanto scritto da Valentina Nappi in calce a uno scatto pubblicato su Twitter domenica 13 dicembre. Una foto davvero spiazzante, quella pubblicata dalla regina italiana dei film a luci rosse e che come protagonista ha lei stessa, Valentina Nappi appunto. Eccola, seduta su un divano di pelle rossa, fasciata in una tutina aderentissima e maculata. A rendere il quadro ancor più grottesco, ci si mettono le ciabattine rosa a forma di maialino e un serpente arancione di peluche. Sguardo seducente dritto in camera, Valentina Nappi stupisce ancora. E, a suo modo, "conduce" le persone fuori di testa. O forse no...

