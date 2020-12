Live Non è la D'Urso, cala il gelo: macchina della verità per la fidanzata di Brosio e rischio querela

Francesco Fredella 14 dicembre 2020 a

La macchina della verità torna a Cologno Monzese. Direttamente dall’Alabama. Adesso finisce ai raggi X la storia tra Brosio e Maria Laura De Vitis che avrebbe avuto un flirt con Diego Granese (noto imprenditore milanese). Che aveva svelato: “Ho un audio che ti incastra in cui sveli la verità sulla tua storia con Brosio”. E negli studi di Live arriva il momento di fare chiarezza.

"Perché stiamo insieme". L'audio choc della fidanzata, Brosio rosso di rabbia e imbarazzo: "Basta così"

Ma Maria Laura De Vitis offende pesantemente Granese definendolo “attore- burattino”. Da nostre fonti sembra che l’imprenditore sia sul piede di guerra per denunciare la De Vitis per diffamazione. Ed ecco spuntare l’audio choc in una fedelissima ricostruzione. “Sto bene come va (...) Ti sei improntata di fare la fidanzata di Paolo Brosio?”, chiede Granese. “Si. Il mio progetto è staccarmi da Brosio”, racconta nella telefonata la ragazza. In diretta, però, si giustifica dicendo che quelle risposte sarebbero state concordate con il proprio agente. Sarà vero? Spuntano due risposte false di Maria Laura che si sottopone alla macchina della verità. E tuona: “Innamorata di Paolo no”. Si ripetono le domande: “Ti sei messa con Paolo per avere visibilità ed è un tuo progetto staccarti da Paolo?” La risposta è ancora falsa. Cala il gelo.

