Diletta Leotta, "lo ho sempre amato": va a dormire vestita così, il dettaglio che lascia di stucco

Una Diletta Leotta davvero sorprendente, quella che si mostra su Instagram nel suo ultimo post, premettendo: "Ho sempre amato le cose comode e il tartan. meglio di così...". E dunque ecco la conduttrice Dazn sul suo letto, ovviamente molto sexy, ma vestita in modo piuttosto peculiare: nessun babydoll o abitino sexy così come ci ha abituato, ma biancheria intima maschile. Calzettoni e boxer da uomo abbinati a una maglia blu a manica lunga. Insomma, una Diletta Leotta davvero sorprendente, quella che si mostra sul social nell'intimità della sua camera da letto. Ma non per questo, Diletta, perde neppure un briciolo della sua inarrivabile sensualità (e i commenti, adoranti, lo confermano).

