Ogni mattina, "navighiamo a vista". Adriana Volpe e il marito Roberto, crisi confermata?

Francesco Fredella 17 dicembre 2020 a

a

a

"Navighiamo a vista": Adriana Volpe commenta così al settimanale Nuovo la situazione matrimoniale con Roberto Parli. Sembra che ci sia una vera e propria crisi, che si vocifera da tempo. Ma l’ex del Grande Fratello Vip, oggi al timone di Ogni mattina su Tv8, aveva sempre frenato. Ora, però, torna a fare chiarezza.

Adriana Volpe in crisi con il marito? La maledizione del GF: "Ora sono dall'altra parte della barricata, e...". Parole pesantissime

La Volpe si è trasferita per motivi di lavoro a Milano e non in Svizzera, dove vive suo marito. Motivo? Quella presunta crisi di cui si parla da tempo. Senza conferme ufficiali. Intanto, la Volpe dice a Nuovo: "Potrebbe pensare anche lui a trasferirsi, comunque per il momento navighiamo a vista". E questa sua dichiarazione riaccende il gossip. La Volpe, che da settembre ha iniziato una nuova avvenuta televisiva a Tv8, rimarrà da sola al timone del programma mattutino (che non ha raggiunto uno share considerevole, attestandosi intorno all’1% più o meno). Adesso, la Volpe pare che non voglia più sentir parlare di gossip. Volta pagina. Il GF Vip, che l’ha vista lo scorso anno tra le vippone, l’ha rimessa in pista dopo il suo addio a I fatti vostri (con gli strascichi di una lite indelebile con Giancarlo Magalli).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.