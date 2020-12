Joselyn Cano, la morte drammatica della Kim Kardashian messicana: colpa del suo Lato B enorme, la foto di Dagospia

18 dicembre 2020 a

a

a

La drammatica storia di Joselyn Cano conquista l'apertura di Dagospia, che con il suo solito stile irriverente anche nei momenti meno opportuni titola: "Si può morire per un c***o?". L'esplosiva influencer soprannominata la "Kim Kardashian messicana" per le curve esagerate e soprattutto il più che ingombrante Lato B sarebbe morta a 30 anni proprio a causa di un intervento chirurgico a cui si sarebbe sottoposta in Colombia, la patria dei ritocchini.



"Pare che la ragazza - scrive Dago - sia deceduta dopo l'ennesima iniezione di grasso al Lato B per averlo ancora più enorme". Il condizionale è d'obbligo perché la vicenda è avvolta dal misteriosa: Joselyn era sparita dai social il 7 dicembre scorso, "ma poche ore fa su Youtube è spuntato il live streaming del suo funerale", chiosa il sito di gossip fondato e diretto da Roberto D'Agostino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.