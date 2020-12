Grande Fratello Vip, "sei fuori". Dayane Mello becca Adua Del Vesco in flagrante: una sfuriata violentissima

21 dicembre 2020 a

La tenera amicizia tra Dayane Mello e Adua Del Vesco è in crisi. Nella casa del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, la modella brasiliana becca l'attrice ai fornelli in piena notte e va su tutte le furie. "Tu sei fuori, sei proprio fuori. Io non capisco chi fa la dieta, mangia la mela tutto il giorno per mangiare uovo e bacon alle 3 del mattino. Tanto tu lo sai dove va tutto questo, vero? Tutto nella cellulite". Rosalinda/Adua ci resta male, ma sembra fare spallucce e mostra indifferenza di fronte all'amica: "Non me ne frega niente". Ma la sfuriata di Dayane non è sfuggita ai telespettatori, che su Twitter hanno preso a criticarla violentemente accusandola di scarsa sensibilità: Adua ha più volte parlato dei suoi problemi giovanili di anoressia e forse sarebbe stato consigliabile maggior tatto.

