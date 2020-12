Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, "tra noi è finita". La conferma in pubblico e le pesantissime voci: cosa c'è dietro

21 dicembre 2020 a

Ora è ufficiale: Melissa Satta e Kevin Prince Boateng hanno interrotto la loro relazione. Lo aveva anticipato tempo fa Dagospia, ora lo conferma il calciatore del Monza, su Instagram, dove ha scritto: "Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni e in totale serenità". I due, aggiunge Boateng, hanno scelto però di rimanere "l'uno per l'altra un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox", nato nel 2014. Il messaggio è stato subito condiviso anche da Melissa Satta: "Grazie per questi nove anni e per il regalo più bello, Maddox", ha commentato l'ex velina e showgirl. Non sono ancora chiare le ragioni della separazione, anche se le voci riferiscono di "differenze inconciliabili", quei contrasti che già li portarono a una prima separazione, all'inizio del 2019.

