Grande Fratello Vip, "in molti a Montecarlo hanno notato una cosa.". Gregoraci o Salemi? La bomba al veleno di Dagospia

22 dicembre 2020 a

Bomba al veleno di Dagospia sul Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. O meglio, su una delle sue concorrenti. Una delle inquiline della casa di Cinecittà, spiega un indiscreto del sito fondato e diretto da Roberto D'Agostino, "prima del suo ingresso nella casa ha trascorso molto tempo a Montecarlo dove in molti hanno notato i suoi incontri amichevoli con due manager di successo" Indizio, aggiunge Dago: "Non si tratta di Elisabetta Gregoraci", che pure nel Principato vive e avrebbe, secondo il gossip, anche qualche facoltoso ammiratore. La mente allora vola maliziosamente a Giulia Salemi, che proprio con la Gregoraci è entrata in conflitto al GF Vip per le sue frequentazioni monegasche e sarde e qualche messaggio di troppo inviato a Flavio Briatore, ex della Gregoraci ci stanza, guarda un po', proprio a Montecarlo. Sarà lei? Per dirlo alla Dago: "Ah, saperlo...".

