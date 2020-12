Grande Fratello Vip, "Samantha De Grenet era impaurita prima di entrare nella casa", la rivelazione dell'amica

22 dicembre 2020 a

“Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet era un po’ impaurita”. Lo ha rivelato un’amica della showgirl, Arianna David, al settimanale Nuovo Tv. Perché aveva paura la De Grenet? Secondo la David, Samantha “non vorrebbe mostrarsi arrabbiata in diretta tv”. Arianna, che conosce l’inquilina della casa da più di vent’anni, ha elogiato la sua amica: “E’ una donna dall’animo pulito. Ha avuto le sue storie come tutti e non ha nulla da nascondere”. Un chiaro riferimento alla vita privata della De Grenet, che ha sposato per ben due volte il padre di suo figlio Brando e nel mezzo è stata legata sentimentalmente solo a un chirurgo plastico del quale però non vuole più parlare.

