Striscia la notizia, "un solo uomo? Non è il mio caso". Belen Rodriguez, imbarazzo con Staffelli

Anche Valerio Staffelli si imbarazza. L'inviato di Striscia la notizia consegna a Belen Rodriguez il suo 29esimo Tapiro d'oro, un record nella storia del tg satirico di Antonio Ricci su Canale 5. L'argentina è finita nel mirino dell'inviato per la sfuriata con i paparazzi che l'avevano importunata quando era in compagnia del findazato Antonino Spinalbese. L'argentina era furiosa, si è detto e scritto che sia stata lei a chiamare i carabinieri ma la showgirl smentisce: "C’è gente educata e gente molto maleducata. Non ho chiamato i Carabinieri, stavano passando da lì. Io li ho fermati e poi il fotografo ha avuto un lunghissimo battibecco con loro".

Quando Staffelli le chiede delle sue peripezie sentimentali, Belen sgancia il siluro: "La vita è lunga. Succede che una persona abbia più di un fidanzato. Mia madre ha avuto un solo uomo in tutta la sua vita, ma non è il mio caso".

