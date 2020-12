Barbara D'Urso, bomba atomica del re del gossip: "Sono certo che ci sia, ma...", il suo amore segreto

Roberto Alessi 27 dicembre 2020 a

Barbara d'Urso è una certezza, sempre: a Canale 5 hanno bisogno di coprire una serata? Arriva lei con Live-Non è la d'Urso. Vanno tagliati i costi? Lei lo fa aumentando pure le ore di tv. Pomeriggio 5, Domenica Live e la sua serata della domenica. Lei non demorde: «Come un soldatino», dice in tv. Più che un soldatino, un generale, ma con una quarta (naturale) di reggiseno. Ho un solo cruccio con lei: non riesco a beccarla con il suo amore segreto. Sono certo che c'è, ma sfugge.

