Grande Fratello Vip, Maria De Filippi massacrata: "Imbarazzante". Chi è il vip che insulta il programma

Maria De Filippi in collegamento con il Grande Fratello Vip. La sorpresa a Tommaso Zorzi, da sempre un suo ammiratore, non è piaciuta a Fulvio Abbate. L'ex concorrente del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha tuonato su Twitter: “Mi è sembrata una scena davvero imbarazzante. Spero si sia imbarazzata anche Maria De Filippi".

Un commento che non è piaciuto alla sorella dell'influencer che ha risposto per le rime. “Questo è il motivo per cui ho sempre tifato Paolo Brosio. Unica certezza". Un botta e risposta che, stando ai commenti degli utenti, sembra aver decretato la vittoria di Zorzi. O meglio, di sua sorella.

