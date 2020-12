Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta tradito dalla fidanzata Natalia Paragoni: il nome dell'amante vip, intreccio clamoroso

30 dicembre 2020 a

a

a

Natalia Paragoni ha tradito Andrea Zelletta? Il mistero si infittisce sempre di più dopo la lettera che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scritto al fidanzato, ancora rinchiuso nella casa del Grande Fratello Vip. L’influencer, infatti, ha accusato Zelletta di essersi “allontanato da lei” e Dayane Mello, per difendere l’amico, ha svelato di essere a conoscenza di alcune voci sulla coppia. Stando al racconto della modella brasiliana, la Paragoni avrebbe passato una notte in camera insieme a un misterioso uomo a Capri. E la stessa versione sarebbe stata confermata da Tommaso Zorzi, che alla sua amica Cecilia Capriotti ha confidato: “Qui stiamo parlando della tua ragazza che è andata a letto con uno, che il giorno dopo le ha regalato tutto. L’ha portata a fare shopping. Tra l’altro Dayane ha fatto anche il nome di questo”. La Mello, infatti, avrebbe fatto il nome dell’amante misterioso all’orecchio di Zorzi e molti utenti sul web avrebbero capito anche di chi si tratta: un ricco ereditiere che andava in classe proprio con Zorzi, Leonardo Del Vecchio. Per ora si tratta solo di voci, anche se non è possibile non notare alcune coincidenze. Del Vecchio, per esempio, era presente a un evento a Capri, cui aveva partecipato anche Natalia. Inoltre su Instagram l’uomo segue sia lei che Zorzi. Andrea Zelletta, però, ha detto di credere alla fidanzata, che ha assicurato di non averlo mai tradito.

"Dayane Mello non vuole". Terremoto a Capodanno al GF Vip, la rivelazione di Samantha De Grenet

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.