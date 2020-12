Francesca Pascale e Paola Turci, la bomba di Capodanno di Dagospia: "Ricordate il loro bacio in barca?". Oggi...

31 dicembre 2020 a

Sarebbe già finita tra Francesca Pascale e Paola Turci. Il flirt a sorpresa che ha incendiato la scorsa estate sarebbe dunque durato pochi mesi. L'ex compagna di Silvio Berlusconi e la cantante romana erano state pizzicate dal settimanale Oggi in barca in atteggiamenti molto intimi. La loro relazione è andata avanti nel più assoluto riserbo, lontano da sguardi e obiettivi indiscreti dopo quella prima, clamorosa paparazzata. Secondo Dagospia, però, ora la storia si sarebbe conclusa senza nessun commento delle dirette interessate. La Turci in compenso si è già buttata sul lavoro: l'11 gennaio tornerà in tv ospite di Giuseppe Fiorello nello show di Rai1 Penso che un sogno così.

