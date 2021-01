Belen Rodriguez, indiscrezioni sconvolgenti: "Cosa ha fatto Spinalbese per dedicarsi totalmente a lei"

Roberto Alessi 03 gennaio 2021 a

Antonino Spinalbese, 25 anni, 11 di meno di Belen Rodriguez, pare lavorasse come assistente di Marchino, un genio di parrucchiere che esercita da Coppola da una vita, adorato da tutte le borghesi del gran mondo. Ma ad agosto improvvisamente Belen Rodriguez aveva bisogno di una tinta rapida e il suo parrucchiere personale pare fosse in ferie (parola detestata da chi è abituato ad essere sempre seguito in ogni momento dell'anno). Ed è così che a casa sua è arrivato Antonino, bello come un attore, bravo come il mitico Aldo Coppola, che se ne è andato troppo presto. Un colpo di spazzola, un riflesso, e si è passati dal colpo di sole al colpo di fulmine. Ma può una donna che guadagna milioni di euro convivere con un ragazzo che guadagna quello che lei prende con un post su Instagram? Ed è così che Spinalbese ha lasciato il suo lavoro per dedicarsi completamente a Belen. Pare sia un ottimo fotografo, ne siamo certi e ha già debuttato fotografando la fidanzata per Vogue Tailandia. Intanto è diventato un influencer e un modello (ha posato anche per Diadora, d'altra parte è bellissimo). Ma il lavoro in comune, che in certe coppie è un fortissimo legante (Maria De Filippi e Maurizio Costanzo insegnano) in altre è disastroso (avete presente la trama di È nata una stella?). Tifando per loro, tocco ferro.

