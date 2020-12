Belen Rodriguez, lite furibonda col fidanzato: arrivano anche i carabinieri, spuntano foto pazzesche

18 dicembre 2020 a

Il settimanale Oggi ha pubblicato in esclusiva la discussione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La coppia è stata pizzicata in pubblico, seduta ai tavolini di un bar del centro di Roma: secondo i rumors di gossip, i due erano impegnati in un battibecco più che in una normale chiacchierata, forse per questo la showgirl argentina si è innervosita quando si è accorta della presenza di un paparazzo (che aveva diritto ad essere lì ed a scattare, come evidenziato da Oggi). Rispetto al solito, però, stavolta Belen ha reagito male ed è corsa dietro a tre carabinieri di passaggio per reclamare un po’ di privacy: la rivista patinata ha avanzato il sospetto che tra lei e il nuovo fidanzato ci possa essere un po’ di maretta. In tutta questa storia gli unici davvero contenti, secondo Oggi, sarebbero stati i carabinieri: quando ricapita di passare mezz’ora con Belen per un verbale?

