Belen Rodriguez sbrocca, l'uomo umiliato in pubblico: "Rosicone, fallito, codardo. Caccia fuori le pa***"

Nervi a fiori di pelle per Belen Rodriguez. Dopo la lite in strada con Antonio Spinalbese con tanto di arrivo dei carabinieri, nervi a fiori di pelle anche sui social. Il suo uomo, infatti, ha pubblicato una foto che lo ritraeva con l'argentina. Dunque, il solito fiume di commenti: chi apprezzava e gli haters che al contrario, come sempre, insultavano a casaccio. E Belen non ci ha visto più, rispondendo ancora una volta a uno di loro, con parole durissime: "Chi si nasconde per commentare in modo negativo è un grandissimo rosicone che non si capacita dell‘entusiasmo altrui, perché chi si nasconde dietro ad un profilo per professare intelligenza è un povero fallito! In tutti i sensi!", ha premesso. E ancora, ha aggiunto: "Della serie caccia fuori le palle e fai accadere qualcosa di bello nella tua vita invece di stare a commentare la mia vita da codardo! Cioè nascosto! Buon 2021!!!", ha concluso una furibonda Belen Rodriguez,

