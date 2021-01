Niccolò Zaniolo, la pazzesca foto della madre: altro disastro per il fuoriclasse della Roma

03 gennaio 2021 a

Non solo il gossip, la storia con Madalina Ghenea e l'ex incinta e lasciata. Di Nicolò Zaniolo si parla per una foto circolata online e che risale alla notte di Capodanno. Una foto che avrebbe fatto irritare non solo i tifosi della Roma ma anche il club. La ragione? Un tango incriminato ballato con la madre, Francesca Costa, in cui Zaniolo balla a torso nudo con tanto di casqué. Non il massimo per chi sta recuperando da un secondo terribile infortunio al ginocchio. Le immagini, come detto, hanno attirato moltissimi commenti negativi dei fan. Ma non solo. Secondo quanto scritto dal Corriere della Sera, anche la Roma non avrebbe gradito la danza scatenata di Capodanno. Per inciso, il ritorno in campo di Zaniolo è previsto non prima di marzo. Il suo obiettivo è riuscire a disputare gli Europei dell'estate.

