Grande Fratello Vip, mossa sbagliata con Stefania Orlando? "Giù le mani dalla mercanzia", crisi di nervi del marito

“Caro Ermito, te lo dico alla romana, ce la scemo legata ar dito”: il marito di Stefania Orlando sbotta contro Mario Ermito, una delle new entry del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. “Mia moglie non ha messo in piedi una strategia, ma ha solo una vera e idea del gioco nella casa". E così, ancora una volta, Simone Gianlorenzi (uno dei più attivi sui social) ha twittato contro Andrea Zenga: “Giù le mani dalla mercanzia”, dice sui social. Ovviamente la Rete s’interroga sua sua presunta gelosia. Gianlorenzi mette le cose in chiaro sin da subito.

“Non posso essere geloso. Dove lo trova uno come me? Sono ironico, l’ho definito MaZenga-Zeta. Vi pare?”, dice Gianlorenzi. Il suo senso dell’humor, sicuramente, rappresenta un valore aggiunto. Adesso, però, il marito della Orlando è convinto sempre di più che sua moglie sia ad un passo dal podio. “Per me è come se avesse già vinto”, racconta a Libero.

