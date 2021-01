Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Pretelli fuori controllo: roba da censura sotto alle lenzuola. Ma non solo soli: disastro e imbarazzo

04 gennaio 2021 a

Ormai Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non si nascondono più e continuano la loro conoscenza intima all’interno del Grande Fratello Vip. Dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci e l’allontanamento ormai definitivo dall’ex velino, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha trovato una nuova coppia che fa discutere, nel bene e nel male, i tanti telespettatori. Stamattina Salemi e Pretelli si sono ritrovati di nuovo sotto le coperte a farsi le coccole, inizialmente però senza accorgersi che nel letto c’era un terzo incomodo: si tratta di Andrea Zelletta, che però ha tenuto fede al suo soprannome di “comodino” non disturbando la coppietta, che infatti non è parsa frenata dalla sua presenza. Il video ha fatto il giro dei social suscitando anche una certa ilarità, dato che Zelletta non sembra minimamente accusare le effusioni a un centimetro di distanza tra Salemi e Pretelli.

