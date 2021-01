Grande Fratello Vip, tradimento di Dayane Mello e furia di Stefania Orlando: scatta una nuova guerriglia

04 gennaio 2021 a

Il nuovo anno è iniziato all’insegna delle preoccupazioni per Stefania Orlando all’interno del Grande Fratello Vip. La concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, infatti, è piuttosto agitata per un discorso fatto a Dayane Mello su eventuali nomination. La Orlando, in particolare, ha confidato alla modella brasiliana che – andando per esclusione – nominerebbe più volentieri i nuovi concorrenti del GfVip, rispetto ai “veterani”. E la Mello ha deciso di riportare questa confessione proprio ai nuovi inquilini, che hanno reagito malissimo. Stefania, allora, si è sfogata con la sua amica, Maria Teresa Ruta, spiegando di essere andata semplicemente per esclusione: “Forse ho fatto un discorso impopolare, ma non voglio che venga riportato un messaggio sbagliato agli altri – ha detto -. Si vedono le persone con cui ho più rapporti. Io assegno una certa meritocrazia al percorso fatto…”. La concorrente, poi, con la piena approvazione della Ruta, ha aggiunto che è normale fare delle scelte quando si decide chi mandare in nomination.

