Vittorio Cecchi Gori, indiscrezione-bomba sulla baby-fidanzata cubana: "Umile, modesta. E ora che vivono insieme..."

Francesco Fredella 04 gennaio 2021 a

a

a

Adesso torna il sereno in casa di Vittorio Cecchi Gori. “Vittorio è stato abbandonato da tutti. Vive in solitudine da anni, ma adesso sta meglio psicologicamente e lo deve grazie a questa ragazza cubana, che ha 33 anni, e che gli ha regalato il sorriso. Ora vivono insieme”, precisa il professor De Luca - amico del produttore - che proprio a noi di Libero ieri, domenica 3 gennaio, ha raccontato per la prima volta di un nuovo capitolo nella vita di Cecchi Gori. Ora che la notizia è rimbalzata ovunque emergono nuovi dettagli, che De Luca ci racconta in una telefonata fiume.

Dramma-Cecchi Gori dopo le bordate di Rita Rusic a Verissimo: "Respiro profondo e crollo", ecco le sue condizioni

Dopo una matrimonio naufragato con Rita Rusic, che si è riavvicinata a Cecchi Gori qualche anno fa dopo un malore improvviso e gravissimo, Vittorio è stato legato a Valeria Marini. De Luca ci racconta che c’è un profondo sentimento di bene e rispetto nei confronti di Valeria, stella per antonomasia nel mondo della televisione. “Ci siamo visti ieri sera. Abbiamo cenato insieme, ritorno da lui più tardi”, precisa De Luca. “Ha saputo che la Rete ha ripreso la vostra notizia. Ed è stato contento, ma il suo unico rammarico è che non può andare in tv. Presto, però, potrebbe farlo”, continua il medico. “Con Barbara ho un rapporto meraviglioso. E’ molto umile, modesta. Sono felce che abbia trovato la serenità”, racconta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.