Grande Fratello Vip, "ce l'hai qualcosa tra le gambe?". Andrea Zelletta umiliato, cala il gelo nella casa

05 gennaio 2021 a

"Ce l'hai qualcosa tra le gambe?". Antonella Elia umilia Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Spedita qualche minuto nella casa, l'opinionista dopo aver letteralmente massacrato Samantha De Grenet si dedica al modello, che la scorsa settimana ha saputo del tradimento della fidanzata Natalia Paragoni.

"L'amante le ha regalato di tutto, il suo nome..." e la regia stacca: bufera al GF Vip, stanno coprendo un tradimento?

"Perché non ci fai vedere chi sei? Ti tieni nascosto, fai finta di prendere parte ai fatti ma non ti esponi mai", lo provoca la Elia. "Io sono un ragazzo bravo", replica Zelletta. E qui si scatena la furia perfida di Antonella: "È successo un fatto la settimana scorsa che è stato molto traumatico. In diretta non hai avuto reazioni e adesso è una settimana che piangi". "Difenderò la mia donna fino alla morte - tiene duro lui -, i chiacchiericci se li porta via il vento". Ma l'opinionista di Signorini non molla: "Ce l'hai qualcosa tra le gambe? Dimostralo". Gelo e imbarazzo nella casa, ma pure tra i telespettatori.

