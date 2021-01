Grande Fratello Vip, "quello lo fai fuori". Salemi e Pretelli in intimità, la mamma imbarazza lo studio

05 gennaio 2021 a

Grosso imbarazzo al Grande Fratello Vip su Canale 5 per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Protagonisti di bollenti effusioni sotto le lenzuola, i due piccioncini hanno subito la nuova tirata d'orecchie di mamma Pretelli. Già durante la puntata di Capodanno, la signora aveva avvertito il figlio del suo gradimento in calo a causa, evidentemente, della storia iniziata con la bella italo-persiana seguita alla lunga telenovela con Elisabetta Gregoraci.



Pretelli c'era rimasto malissimo e anche per questo Alfonso Signorini ha pensato bene di invitare la madre direttamente nella casa. Il confronto, però, se possibile è stato ancora più brutale: "Ti voglio dire che hai un bambino a casa (avuto da Ariadna Romero, ndr), cerca di moderarti un po’, abbracci. Te lo assicuro, te lo dico da mamma. Hai avuto la fortuna che è stato prolungato, fatti conoscere. Non andare oltre, da mamma ascoltami. Quello lo fai fuori, non mi sono mai intromessa". Parole che non hanno rasserenato affatto il clima.

