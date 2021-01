Elisa Isoardi, "tutto in alto mare": amarissimo sfogo dopo "Ballando", la Rai nel mirino

05 gennaio 2021 a

a

a

È ancora tutto in alto mare per Elisa Isoardi: lo ha rivelato lei stessa parlando del suo futuro in televisione in un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Dopo l’esperienza de La prova del cuoco e la partecipazione all’ultima edizione di Ballando con le Stelle, la ex di Matteo Salvini non avrebbe nessun progetto in cantiere. “Vista la situazione sanitaria, è ancora tutto in alto mare. Dobbiamo vedere come vanno le cose”, ha spiegato la conduttrice. Che però non si dà per vinta: “Per chi fa il mio lavoro, quando non sei sotto i riflettori allora sei in un ‘periodo basso’. Invece se lo guardi da un altro punto di vista potrebbe essere un’occasione di costruzione”. Parlando della sua vita privata e di eventuali storie d’amore all’orizzonte, la Isoardi poi ha confessato: “Sono in fase di ‘ricezione e ascolto’ anche da questo punto di vista. Chissà…E quando uno è prospettivo e ricettivo poi le cose arrivano”.

"Questo è per voi", e il gossip s'infiamma: Elisa Isoardi, cosa c'è davvero con Todaro? Un gesto inaspettato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.