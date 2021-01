Amici, Arisa irriconoscibile. "Stravolta": ecco come si ripresenterà in studio dopo le vacanze di Natale

06 gennaio 2021 a

Nuovo look per Arisa. La cantante e giudice di Amici di Maria De Filippi da sempre ama sorprendere e spiazzare i fan sui social, proponendo foto conturbanti (mitica quella in bikini la scorsa estate, vero e proprio inno alla body positivity) e cambi di immagine improvvisi.

E così, su Instagram, la 38enne Rosalba Pippa (questo il suo nome all'anagrafe, dopo aver annunciato la rinuncia a ogni ritocchino e filler per riacquistare il proprio vero volto, si mostra con l'ormai suo solito caschetto (con extension) e due vezzose ciocche bianche a "scompigliare" la chioma. Insomma. chi se la ricorda tutta mora dietro il bancone di Amici tra qualche giorno, alla ripresa della trasmissione dopo la pausa natalizia, avrà una piccola sorpresa.

