Grande Fratello Vip, "che ha detto?". Dayane Mello, bestemmia e squalifica? Lo sconcerto degli inquilini

Una bestemmia al Grande Fratello Vip, pronunciata da Dayane Mello? Acque agitate nel reality di Canale 5 diretto da Alfonso Signorini: sotto accusa la modella brasiliana, che si sarebbe lasciata andare a un'imprecazione tra gli altri concorrenti esterrefatti, che si chiedono: "Che ha detto?". Dayane, insomma, come Stefano Bettarini e Denis Dosio, già squalificati tra mille polemiche per lo stesso motivo, e Paolo Brosio, cattolicissimo e graziato.



Il video sta facendo il giro dei social ma anziché inguaiare la Mello, la scagionerebbe. La modella si è lasciata sfuggire un più innocente "por Dios", in italiano traducibile con "per carità" o "per l'amor di Dio". Ma ovviamente i più maliziosi invocano già la sua squalifica.

