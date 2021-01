Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano: "Dopo la squalifica Signorini ha pianto con me, poi la ramanzina in diretta"

09 gennaio 2021 a

a

a

Salvo Veneziano, espulso dal Grande Fratello Vip per aver utilizzato un linguaggio inappropriato, fa una rivelazione sorprendente sul conduttore del reality, Alfonso Signorini. “Dopo la squalifica, abbiamo pianto nei camerini e ci siamo abbracciati. Poi però in trasmissione mi ha fatto una ramanzina davanti a milioni di italiani”, ha raccontato Veneziano in un’intervista a SuperGuida Tv. L’ex concorrente ha confessato di esserci rimasto male: “Da quel giorno è iniziata la mia battaglia contro Alfonso e qualsiasi cosa venga fatta sbagliata io lo faccio notare”. Salvo Veneziano non risparmia nemmeno Antonella Elia, al centro della bufera per la brusca litigata con Samantha De Grenet. “Va subito sospesa e tolta dal programma. Non si può vedere un’opinionista attaccare un’altra donna, soprattutto considerando che la De Grenet ha superato una brutta malattia – ha detto Salvo -. E’ stata un’immagine squallida e di pessimo gusto. Mi sono chiesto se il conduttore non sapesse cosa stesse per andare a fare Antonella. Secondo me lo sapeva benissimo. Avrebbero dovuto prendere provvedimenti nei confronti di Antonella e tirare le orecchie al conduttore”.

"Che ha detto?". Dayane Mello, bestemmia e squalifica? Lo sconcetto degli inquilini del GF Vip | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.