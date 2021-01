Barbara Palombelli che dice? Prince, indiscrezione-bomba sull'ex di Serena Rutelli: "Gira voce che..."

Francesco Fredella 11 gennaio 2021 a

Vi ricordate Prince Zorresi? L’ex di Serena Rutelli ha rimesso palla al centro. Nuova vita sentimentale dopo la fine della storia con la figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, nonché ex concorrente del Grande Fratello. I due erano andati a vivere insieme in una casa a Roma nord. Ma la favola è durata poco. Qualcuno ci racconta che sono rimasti amici. Prince, invece, si è laureato nei mesi scorsi inseguendo il sogno del fitness: ha aperto uno studio- palestra. Nonostante i tempi difficili per il settore, Prince ha voluto investire ugualmente i suoi risparmi credendo in un sogno. Realizzato. Ma ora alle nostre orecchie arriva un’indiscrezione: "Si è fidanzato". E se un programma tv mettesse gli occhi su di lui? Mistero.

