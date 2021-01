Diletta Leotta e Can Yaman? Queste foto sono niente: la pesantissima confidenza della conduttrice, tra loro due...

13 gennaio 2021 a

Non ci sarebbero soltanto le fotografie, conferma inequivocabile circa l'amore appena sbocciato tra Diletta Leotta e Can Yaman. Già, oltre agli scatti ci sarebbero le confidenze della giornalista Dazn alla sua cerchia stretta di amici, confidenze riportate proprio da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini che ha pubblicato le foto della nuova "passionaccia". La Leotta, infatti, avrebbe confermato che sì, non sarebbe una cosa passeggera, è nata una vera e propria relazione con il divo turco. Il primo contatto tra i due sarebbe avvenuto su Instagram circa tre settimane fa, quando l'attore le fece una sorta di avance-social. Il primo incontro faccia a faccia il 5 gennaio, prima che Diletta Leotta partisse per Napoli per seguire il match di Serie A dei partenopei contro lo Spezia. Dunque, a tarda sera, il ritorno nell'hotel dove stazionava Can Yaman. E il resto è storia. O meglio, il resto sono le foto pubblicate dall'ineffabile Signorini.

