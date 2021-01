Uomini e Donne, Tina Cipollari impazzisce: "Hai mostrato per 30 anni cu*** e te*** ma ora... sei pietosa", oltre la censura e gelo in studio

13 gennaio 2021 a

a

a

Tina Cipollari un fiume in piena. Nella puntata del 13 gennaio di Uomini e Donne, l'opinionista del trono Over non ha lesinato critiche. Destinataria Tinì Cansino reticente nell'andare a prendere Gemma Galgani da dietro le quinte. “Perché non puoi? - tuona durante il programma condotto da Maria De Filippi -. Pure tu hai mostrato il cu*o per 30 anni adesso per alzarti e andare nel dietro le quinte non puoi?”. E ancora: “Sei stata 30 anni al Drive In con le te**e di fuori…E adesso mi dice oddio Tina non so cos’è. Non so cos’è. È una cosa pietosa".

"Piantata in tronco". Gemma Galgani, nuovo disastro. La clamorosa piazzata di Maurizio, anche la De Filippi raggelata

Immediata la reazione di Maria De Filippi che tenta invano di riportare la calma nello studio di Canale 5. Ma niente, la Cipollari prosegue: “Mi dice che non si dicono le parolacce. E dai. Non mi posso alzare dice?”. A quel punto la conduttrice non può far altro che invitare l'opinionista a fare lei quello che Tinì non fa: "Ma portala tu qua questa mummia". Invito che la Cipollari non coglie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.