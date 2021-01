Gemma Galgani, Malgioglio e... Un trio pazzesco per un nuovo format: indiscrezione-tv

Francesco Fredella 13 gennaio 2021 a

a

a

Cristiano Malgioglio torna a parlare delle banane. Su Instagram pubblica una storia, che fa il giro della Rete, dove spuntano (stranamente) Gemma Galgani e Giulia De Lellis. Abbiamo indagato. Si tratterebbe di uno spezzone di un format con la De Lellis e la Galgani (si tratta di un programma di successo sui social e in Rete). Malgy non vuole che qualcuno possa scippargli la frase sulla banana, che al Grande Fratello Vip è diventata virale nel giro di pochi anni con milioni visualizzazioni. “Toglietemi tutto tranne la banana”: è questo il suo motto, che evidenzia l’ironia di Malgiolgio. E’ bastata una storia su Instagram per mandare in tilt milioni di follower che non riuscivano a capire cosa stesse accadendo. Un solo avvertimento al Malgioglio nazionale: “Non mi ruberai la scena delle banane”.

Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio e l'omosessualità: "Sono sereno, devo dire grazie ai miei genitori"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.