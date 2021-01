Fabrizio Corona "rischia di diventare cieco". La voce su Pasqualina Del Grosso: una drammatica accelerazione?

14 gennaio 2021 a

Fabrizio Corona si sposa con Pasqualina Del Grosso, detta Lia: lo ha confermato lui stesso al magazine Tutto. Un vero e proprio colpo di scena, visto che fu proprio Corona qualche tempo fa a smentire le voci sulle imminenti nozze con l'imprenditrice 47enne. La data da segnare sul calendario è quella del 3 febbraio 2021: in quell'occasione i due riveleranno quando si celebrerà l’unione. “Sì, è vero, ci sposiamo. Non ha più senso temporeggiare, è questo lo scoop del 2021. Il 3 febbraio annunceremo la data delle nozze”, ha dichiarato l'ex re dei paparazzi. A parlarne inizialmente era stata la sua ex moglie, Nina Moric. Ma Corona aveva detto che non era vero niente e sulla showgirl aveva aggiunto: "Lei è ancora innamorata di me e, non potendo avermi, cerca di farmi del male”. L'ex marito della Moric ha parlato al magazine anche dei suoi problemi di salute. In particolare, ha dichiarato che "rischia di diventare cieco” a causa di congiuntivite cronica, peggiorata nell'ultimo periodo.

