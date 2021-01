Grande Fratello Vip, "non è vero che anche tu hai avuto un tumore". Antonella Elia ha mentito? La più clamorosa delle accuse

14 gennaio 2021 a

La rissa tra Antonella Elia e Samantha De Grenet al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ha sviluppi clamorosi. La Elia nell'ultima puntata ha chiesto scusa alla 50enne showgirl per la frase sui chili di troppo: "Non sapevo avessi avuto un tumore. L'ho provato anche io sulla mia pelle", ha spiegato invitando però la De Grenet a "non strumentalizzare" la malattia.

Una polemica su cui ora Benedicta Boccoli, attrice e conduttrice lanciata insieme alla sorella Brigitta da Gianni Boncompagni negli anni 80, aggiunge benzina sul fuoco: "Ti ho vista al GF e discutevi con la De Grenet - scrive la 54enne sui social, attaccando la Elia -. Hai detto che hai avuto un tumore, ma non è così. Hai avuto una cosa terribile, però non hai fatto chemioterapia e non stai facendo una cura ormonale come me o Samantha". "Per vincere una discussione televisiva - ha concluso polemicamente, sempre rivolgendosi alla velenosa opinionista di Signorini - tirare in ballo questo tema credo che sia una brutta cosa".

