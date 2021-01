Scialpi, il cantante senza più un euro: "Cosa sono pronto a fare". Drammatico, come è ridotto

16 gennaio 2021 a

Vi ricordate Scialpi? Il mitico cantante ha bisogno di aiuto. "Mi trovo in una situazione di estrema indigenza, come il 90% della gente che fa questo mestiere" ha detto in una intervista a Rolling Stone, "sarei anche disposto a fare il cameriere o qualsiasi altra cosa mi venisse proposta". Il cantautore, 58 anni, ha spiegato di aver investito tutti i suoi risparmi nell'ultimo singolo prodotto, Let It Snow, e ha ricordato che la pandemia di Covid gli ha praticamente interrotto il suo lavoro.

"Faccio parte di una fetta di persone che non sono calcolate né dallo Stato, né dall’immaginario collettivo" ha ricordato. "Io sono molte cose, posso affrontare tanti ambiti lavorativi. Farei qualsiasi cosa mi dia la possibilità di essere me stesso. Non sono una cattiva persona e vorrei aiutare il prossimo come fa un prete in chiesa o un professore a scuola", l'appello lanciato attraverso la Bibbia del rock'n'roll. Probabilmente presto lo vedremo in qualche talk-show pomeridiano o serale dove racconterà la sua vicenda drammatica. Sperando che almeno le ospitate possano portare fortuna all'autore di Rocking Rolling.

