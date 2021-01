Grande Fratello Vip, il dramma di Rosalinda Cannavò: "Stop ai rapporti con la famigllia"

21 gennaio 2021 a

a

a

Rosalinda Cannavò al centro di una nuova crisi al Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini su Canale 5. La concorrente ha sempre più dubbi sul suo fidanzato, Giuliano: l'ultima telefonata con i familiari l'ha fatta crollare definitivamente. Il compagno, infatti, ha detto alla madre e alla sorella della ragazza di rassicurarla, ma ha anche aggiunto di voler fermare i rapporti con la famiglia per il momento. Un messaggio che ha messo in ansia Rosalinda. "Non è la prima volta che succede, io me l'aspettavo. Mi manca, però sono stanca di questi comportamenti, perché loro non c'entrano niente - si è sfogata l'attrice -. Ogni volta che c'è un litigio con me se la prende con loro. Quando parlo di evoluzione del nostro rapporto intendo anche questo". La Cannavò, però, è apparsa anche più sicura di se stessa: "Se prima mi faceva paura il momento del confronto, ora so quanto valgo. Non è più tempo di accettare determinate condizioni".

"Affari da mille e una notte". La Gregoraci a Dubai? Soffiata clamorosa di Signorini: il reale motivo dietro il viaggio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.